Предприятие «Старозятцинское» в Удмуртии получит два участка в аренду без торгов

Местное предприятие «Старозятцинское» получит землю в Якшур-Бодьинском районе в аренду и без проведения торгов для строительства роботизированной молочно-товарной фермы на 280 голов. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте правительства республики. Два земельных участка общей площадью 38,7 тыс. кв. м расположены в деревне Лигрон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным «Чекко», ООО «Старозятцинское» было зарегистрировано в апреле 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота и производство молока. Предприятие находится в селе Старые Зятцы. Гендиректор общества и учредитель с наибольшей долей 52% — Андрей Белов. По последним данным, в компании работает 93 человека. Выручка «Старозятцинского» в 2025 году увеличилась на 38%, до 320,5 млн руб. Чистая прибыль за год выросла на 64%, до 50 млн руб.