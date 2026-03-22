Ярославца обвиняют в покушении на мошенничество с ОСАГО
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении 23-летнего жителя Ярославского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Пострадавший в результате ДТП автомобиль
Фото: УМВД по Ярославской области
В ведомстве рассказали, что от страховой компании поступила информация о подозрительном страховом случае. В ноябре 2025 года ярославец на автомобиле «ВАЗ-2104» столкнулся с автомобилем Subaru на проспекте Толбухина. Страховки в момент ДТП у «ВАЗа» не было.
«В целях избежания крупных финансовых вложений на ремонт автомобиля второго участника гражданин оформил страховой полис, после чего в уведомлении о ДТП указал более позднее время его совершения. Потенциальная страховая выплата оценена в сумму порядка 180 тыс. руб.»,— рассказали в УМВД.
Уголовное дело возбудил следственный отдел ОМВД России по Кировскому городскому району.