Ярославца обвиняют в покушении на мошенничество с ОСАГО

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении 23-летнего жителя Ярославского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

В ведомстве рассказали, что от страховой компании поступила информация о подозрительном страховом случае. В ноябре 2025 года ярославец на автомобиле «ВАЗ-2104» столкнулся с автомобилем Subaru на проспекте Толбухина. Страховки в момент ДТП у «ВАЗа» не было.

«В целях избежания крупных финансовых вложений на ремонт автомобиля второго участника гражданин оформил страховой полис, после чего в уведомлении о ДТП указал более позднее время его совершения. Потенциальная страховая выплата оценена в сумму порядка 180 тыс. руб.»,— рассказали в УМВД.

Уголовное дело возбудил следственный отдел ОМВД России по Кировскому городскому району.

