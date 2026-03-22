С 27 марта 2026 года по 3 февраля 2027 года в Казани будет частично перекрыто движение транспорта на участке улицы Юлиуса Фучика, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

Ограничения вводятся в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена — станции «100-летие ТАССР».

Речь идет об участке от дома №94 по улице Юлиуса Фучика до проезжей части улицы Чингиза Айтманова. На этот период будет организована схема объезда.

Влас Северин