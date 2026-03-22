В Новороссийске 23 марта пройдут учения по отражению атак БПЛА

В акватории Черного моря у берегов Новороссийска днем 23 марта, а также в ночь на 24 марта пройдут четырехчасовые учения по отражению беспилотных атак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

В период с 11.00 до 13.00 и с 23.00 23 марта до 01.00 24 марта запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта, говорится в сообщении.

Учения в акватории Новороссийска проходят почти каждый день. Отрабатываются практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа. Выполняются стрельбы из артиллерийской установки.

Как уточняет администрация, при проведении стрельб запрещен выход в море всех маломерных судов и плавательных средств, включая те, что не подлежат государственной регистрации. Кроме того, во время учений запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Андрей Николаев