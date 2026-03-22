700 т мяса не пошли на прилавок после проверок ветеринарии Удмуртии в 2025 году

676 т мяса и субпродуктов не допустили в свободную реализацию по результатам ветеринарно-санитарных экспертиз на убойных и мясоперерабатывающих предприятиях Удмуртии в 2025 году. Об этом сообщил руководитель главного управления ветеринарии (ГУВ) республики Ирина Крылова на заседании коллегии ГУВ 20 марта, пишет пресс-служба Госсовета региона.

«За 2025 год проведено более 23 млн ветеринарно-санитарных экспертиз, по итогам которых выявлены факты заражения мяса диких животных, что позволило оперативно отреагировать и избежать дальнейшего распространения заболеваний, в том числе опасных для человека»,— сказала госпожа Крылова.

Напомним, фермеры Удмуртии потеряли чуть более 13 млн руб. на фоне вспышек опасных заболеваний сельскохозяйственных животных в феврале—марте 2026 года.