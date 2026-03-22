Детеныш альпака темного окраса родился в зоопарке Удмуртии

Детеныш альпака появился на свет в зоопарке Удмуртии. Как сообщает пресс-служба учреждения во «ВКонтакте», криа темного окраса принимает солнечные ванны и знакомится с окружающим миром.

Фото: зоопарк Удмуртии

Фото: зоопарк Удмуртии

Фото: зоопарк Удмуртии

Фото: зоопарк Удмуртии

В прошлом году в зоопарке республики родилось два детеныша альпака. Так, в сентябре зоопарк сообщал о появлении на свет криа по кличке Тася, в январе — Марио.

Альпака — парнокопытное млекопитающее из семейства верблюдовых. Их рост не превышает в холке 1 м, масса — около 70 кг. Парнокопытные были одомашнены около 6 тыс. лет назад индейцами Перу. Альпака разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Их выращивают в первую очередь для стрижки шерсти и меха.