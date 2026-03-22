Весенний сезон охоты на медведя начался в Нижегородской области

С 21 марта 2026 года в Нижегородской области открылся весенний сезон охоты на медведя. Он продлится до 10 июня, сообщили в региональном минлесхозе.

По данным ведомства, популяция бурого медведя в регионе увеличилась с 1347 особей в 2023 году до 1521 особи в 2025 году. Больше всего медведей зафиксировано в Варнавинском (204 особи), Воскресенском (202) и Семеновском (180) округах.

Согласно указу губернатора, в текущем сезоне квота на добычу медведя составляет 399 особей.

Минлесхоз напоминает, что категорически запрещена добыча медвежат младше года и самок с медвежатами текущего года рождения. За незаконный отстрел медведей предусмотрена уголовная ответственность и возмещение ущерба: 180 тыс. руб. за добычу самца и 300 тыс. руб. за самку.

