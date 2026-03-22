В Севастополе 22 марта пройдут мероприятия по борьбе с ПДСС

В Севастополе 22 марта ориентировочно до 23:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, а также гранатометание и реактивное бомбометание. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) с участием флота пройдут в районе Северного и Южного молов, парка Победы мыса Херсонес, а также Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.

Губернатор предупредил, что в городе будут слышны неоднократные взрывы.

Андрей Николаев