Два человека погибли в лобовом столкновении в Нижегородской области

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области 21 марта. В результате погибли два человека, еще один получил ранения, сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительной информации, около 13:40 на 42 км автодороги Кстово – Дальнее Константиново водитель 1971 года рождения выехал на автомобиле Chevrolet Niva на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1964 года рождения. Оба водителя погибли на месте. Также пострадала пассажир второго автомобиля 1970 года рождения, ее доставили в больницу.

