Над территорией РФ ночью 22 марта сбили 25 БПЛА, в том числе над Черным морем
В течение ночи 22 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, украинские беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря, в небе над Московским регионом, а также над территориями Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей.