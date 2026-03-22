В аварии на М-8 под Ярославлем погибли три человека

22 марта в Ярославской области на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 2:00 на 282-м км в Ярославском округе водитель Renault Duster 1966 года рождения, двигаясь от Данилова в сторону Ярославля, не справился с управлением и столкнулся с полуприцепом грузовика Volvo, который стоял на дороге. После этого Renault столкнулся с грузовиком марки MAN.

В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Скончались женщина 1981 года рождения и пока неустановленный мужчина. Они погибли до приезда скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын