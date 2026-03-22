Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил 22 марта в 1:03.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.

О введении ограничений в аэропорту было объявлено 21 марта в 18:36. Вместе с тем, согласно данным с онлайн-табло двух аэропортов, самолет из Казани прилетел в ярославский аэропорт в 18:45, а вылетел обратно из Ярославля в 19:23. Рейс незначительно отклонился от запланированного времени — в пределах получаса.