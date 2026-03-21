Главные новости за 21 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае в ночь на 20 марта дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над акваторией Черного моря, где сбили шесть аппаратов, а также над рядом других регионов.

В Ленинградском муниципальном округе в 2026 году продолжится модернизация дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, запланирован ремонт участка региональной трассы Челбасская—Крыловская—Ленинградская протяженностью с 6-го по 12-й км.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте реализации билетов на товарищеский матч национальных сборных России и Никарагуа. Встреча запланирована на пятницу, 27 марта, и пройдет на стадионе в Краснодаре.

Медиана зарплатных предложений в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита в Краснодарском крае в феврале 2026 года достигла 60 тыс. руб. Это на 3% больше аналогичного показателя прошлого года и на 20% — 2024 года.

ОАО «РЖД» информирует пассажиров о введении временных корректировок в график движения пригородных поездов на территории Краснодарского края. Мера обусловлена необходимостью проведения плановых ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Адлерским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Севастополя. Подсудимая признана виновной в совершении преступления, квалифицируемого как покушение на незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.