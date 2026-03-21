«Человек-паук» плетет просмотры

Новый «Человек-паук» бьет рекорды еще до премьеры. Трейлер фильма «Совершенно новый день» стал самым просматриваемым в истории, такие данные приводит издание Global Box Office. По их оценке, ролик собрал около 500 миллионов просмотров за первые сутки. Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру игры GTA VI, он набрал 475 млн просмотров. «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировой прокат 31 июля. К своим ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В картине также появятся Халк и Каратель. Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel «Шан-Чи и легенды десяти колец».

Новый «Человек-паук» может стать попыткой перезапустить интерес к супергеройскому кино, считает кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«Это новая глава в истории "Человека-паука". Мы последний раз видели его на экранах в 2021 году, и создатели обещают, что на этот раз сюжет будет не чисто супергеройским, а сосредоточен на борьбе с бандитами на улицах Нью-Йорка. Это делает фильм особенно интересным: супергеройские франшизы усложняются, Marvel и DC сталкиваются с падением сборов, а зрители явно пересытились сюжетами с мультивселенными и командными фильмами. При этом новые "Мстители" еще впереди, и Marvel развивает проекты в разных направлениях.

Будет ли фильм успешен в прокате? В середине июля у "Человека-паука" фактически нет конкурентов. Это франшиза, которая стабильно приносит доход Marvel: все три части Джона Уоттса были успешны. Том Холланд в костюме Человека-паука с нами надолго, и Marvel наверняка будет использовать его потенциал по полной программе».

Самым успешным фильмом киновселенной по-прежнему остается «Мстители: Финал», картина собрала почти $3 млрд. С тех пор Marvel выпустила 14 фильмов, и лишь три из них преодолели отметку в $1 млрд. Это две части «Человека-паука» — «Вдали от дома» и «Нет пути домой», а также «Дэдпул и Росомаха», который стал дебютом этих персонажей в киновселенной после покупки Disney прав на «Людей Икс». На этом фоне студия делает особую ставку на нового «Человека-паука», в том числе перед выходом следующих «Мстителей», отмечает кинообозреватель, автор Telegram-канала «Кинотеатр Шредингера» Кирилл Шиверновский:

«Для Sony это все еще важный кейс: компания пыталась строить паучью вселенную из злодеев и второстепенных героев, но, кроме «Венома», проекты не оправдали ожиданий. Даже "Веном" последний раз заработал во многом за счет прошлых заслуг. Что касается самого "Человека-паука", у Тома Холланда и франшизы в целом хватает поклонников. Фильм выйдет практически параллельно с "Одиссеей" Нолана, но у этих картин разная аудитория. Я думаю, "Человек-паук" без проблем дотянет до своего миллиарда. Плюс Marvel сейчас старается переосмысливать старых героев в новых версиях, например, "Фантастическую четверку"».

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в США запланирована на 18 декабря 2026 года. Картина объединит почти всех ключевых звезд киновселенной Marvel — это будет самый масштабный кроссовер со времен «Финала». Сюжет пока держится в секрете. Известно лишь, что на этот раз героям предстоит столкнуться с Доктором Думом. Эту роль исполнит Роберт Дауни-младший, ранее игравший Железного человека.

Андрей Дубков