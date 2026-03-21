Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» — «Пари НН»

В 22-м туре Российской премьер-лиги футбольный клуб «Краснодар» на домашней арене принимает «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток в матче запланирован на 18:15 по местному времени. Назначение на игру получила судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Команды официально объявили стартовые составы на предстоящую встречу. В основном составе «Краснодара» на поле выйдут: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба. «Пари НН» заявил в стартовую одиннадцатку следующих игроков: Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Тичич, Бальбоа, Олусегун.

На момент проведения матча «Краснодар» сохраняет лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Мурада Мусаева 46 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 42–16. Преимущество над ближайшим преследователем, санкт-петербургским «Зенитом», составляет одно очко.

«Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 20 очков. Статистические показатели команды составляют 18 забитых мячей при 31 пропущенном.

В истории противостояний двух клубов зафиксировано 16 проведенных матчей. «Краснодар» одержал победу в 12 встречах, трижды сильнее оказывался «Пари НН», и один раз соперники завершили игру вничью.

Ранее президент «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к игрокам команды с призывом сохранить эмоциональный настрой на предстоящий матч с нижегородским клубом. В следующем туре чемпионата России «быки» проведут выездную встречу с «Ахматом» в Грозном. Игра запланирована на 4 апреля.

Мария Удовик