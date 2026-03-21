В Геленджике спасли истощенного лебедя с замерзшего озера

В Геленджике ветеринарные специалисты оказали помощь ослабленному лебедю, которого обнаружили на замерзшем водоеме. Птицу доставил в ветучреждение местный житель, обративший внимание на необычное поведение пернатого.

Фото: Департамент ветеринарии Краснодарского края

По данным краевого департамента ветеринарии, лебедь находился в тяжелом состоянии. Из-за длительного отсутствия пищи птица была сильно истощена и практически не реагировала на внешние раздражители, что нехарактерно для дикой фауны. При осмотре специалисты зафиксировали признаки анемии слизистых оболочек, а также нарушение водно-солевого баланса организма.

Дополнительную угрозу представляло заражение паразитами: в области головы и шеи было выявлено значительное количество пухопероедов. Для стабилизации состояния ветеринары провели комплекс лечебных мероприятий, включающий обработку противопаразитарными препаратами, а также назначение витаминных комплексов для восстановления иммунной и пищеварительной систем.

На период реабилитации птицу разместили в безопасных условиях, обеспечив ей питание и необходимый уход. После стабилизации состояния и с учетом улучшения погодных условий, включая таяние льда на водоемах, лебедь был выпущен в естественную среду обитания.

Как отмечают специалисты, своевременное вмешательство позволило сохранить жизнь птице. В подобных ситуациях гражданам рекомендуется обращаться к профильным службам, чтобы обеспечить квалифицированную помощь диким животным, уточнили в департаменте ветеринарии.

Мария Удовик