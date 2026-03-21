На ремонт дороги в Ленинградском округе Кубани направят 67 млн рублей

В Ленинградском муниципальном округе в 2026 году продолжится модернизация дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, запланирован ремонт участка региональной трассы «Челбасская – Крыловская – Ленинградская» протяженностью с 6-го по 12-й км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в объеме более 67 млн руб. Как отмечают в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, обновление данного участка направлено на повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества покрытия и обеспечение более комфортных условий для автомобилистов. Кроме того, модернизация трассы должна способствовать развитию транспортной доступности муниципалитета.

В настоящее время на объекте уже выполнен ряд подготовительных работ. В частности, подрядная организация устранила просадки дорожного полотна и провела фрезерование покрытия. Следующим этапом станет устройство выравнивающего слоя, готовность которого на текущий момент составляет 57%.

После завершения основных дорожных работ специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории. В рамках этого этапа предусмотрено укрепление обочин, а также нанесение горизонтальной дорожной разметки с использованием термопластичных материалов, что позволит повысить ее износостойкость и долговечность.

Завершение всех работ на участке запланировано на конец второго квартала 2026 года. Власти региона подчеркивают, что проект реализуется в рамках системной работы по обновлению транспортной инфраструктуры.

Всего в Краснодарском крае в 2026 году по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние порядка 108 км автомобильных дорог, а также обновить мостовое сооружение в Староминском районе и отремонтировать 16 участков региональных трасс.

Мария Удовик