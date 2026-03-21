В Соликамске обрушилось перекрытие в жилом доме

В Соликамске в жилом доме по ул. Розы Землячки, 14, сегодня произошло обрушение перекрытия в жилом помещении, сообщает администрация округа. Согласно данным мэрии, пострадавших нет.

«На месте работают экстренные службы совместно со специалистами управления ЖКХ. Владельцам жилья было предложено временное размещение в пункте временного размещения — от предложения они отказались. На комиссии по ЧС будет рассмотрен вопрос о дальнейших мерах по устранению последствий происшествия» - сообщает мэрия.