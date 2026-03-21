В Новороссийске направлено в суд дело о краже

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя станицы Павловской, обвиняемого в совершении кражи. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

По информации следственных органов, инцидент произошел на одной из улиц города. Обвиняемый познакомился с местным жителем, после чего они совместно распивали алкогольные напитки. В ходе общения злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил у нового знакомого мобильный телефон, представляющий значительную материальную ценность. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Размер причиненного ущерба, по оценке правоохранительных органов, составил около 40 тыс. руб. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту проживания.

Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную при квалифицирующих обстоятельствах.

В настоящее время дело передано в суд. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранительные органы отмечают, что все обстоятельства происшествия установлены, а доказательственная база собрана в полном объеме.

Мария Удовик