В Новороссийске усилили контроль за скутерами и мотоциклами

В Новороссийске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейдовые мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием мототранспорта и пресечение нарушений правил дорожного движения. Проверки охватили различные участки улично-дорожной сети города.

В ходе рейдов инспекторы выявили семь нарушений ПДД со стороны водителей мопедов, из которых четыре были отнесены к категории грубых. В частности, один из водителей — 37-летний мужчина — отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, в отношении трех водителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортными средствами без соответствующего водительского удостоверения. За подобные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Все транспортные средства нарушителей были помещены на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление скутерами допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», а мотоциклами — с 18 лет при наличии категории «А». Особое внимание уделяется случаям, когда за рулем оказываются несовершеннолетние. В таких ситуациях ответственность несут также родители или законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему соответствующего права.

Профилактические мероприятия, как отмечают в ведомстве, направлены на повышение дисциплины участников дорожного движения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта.

Мария Удовик