В Новороссийске начался этап весеннего ремонта дорог

В Новороссийске возобновили работы по ремонту дорожного покрытия. Мероприятия охватывают все внутригородские районы и будут реализованы поэтапно с приоритетом для наиболее загруженных магистралей и маршрутов общественного транспорта, сообщает МЦУ города-героя в своем Telegram-канале.

В Центральном районе работы уже ведутся в переулке Ушакова, после чего дорожные службы перейдут на верхнюю часть улицы Осоавиахима. С 30 марта планируется начать ремонт на ключевых городских артериях — улицах Советов, Мира и Новороссийской Республики. Завершение этого этапа намечено до конца апреля, после чего работы продолжатся на второстепенной уличной сети.

В Южном районе старт ремонтной кампании назначен на 23 марта. В первую очередь обновление затронет основные улицы — Шоссейную, Котанова, Южную и Пионерскую, после чего дорожники приступят к менее загруженным направлениям.

В Восточном районе на текущий момент работы ведутся на улицах Судостальской и Ревельской. С 23 марта планируется расширение зоны ремонта с включением улиц Мефодиевской, Сакко и Ванцетти, а также дальнейшее продолжение на других участках.

В Приморском районе дорожное покрытие обновляют на Анапском шоссе, а также на улицах Видова и Ленина в районе Цемдолины. Параллельно формируется график для последующих этапов.

В Новороссийском районе к ремонту приступят с 30 марта — работы начнутся в поселке Абрау-Дюрсо, после чего охватят сельские территории, включая Раевскую, Натухаевскую и поселок Семигорье.

Как отмечается, приоритет в рамках текущей кампании отдается улицам с высокой интенсивностью движения и маршрутам общественного транспорта. После завершения работ на основных магистралях дорожные службы перейдут к второстепенным улицам, что позволит комплексно обновить улично-дорожную сеть города.

Мария Удовик