Прокуратура начала проверку ДТП с бензовозом на трассе «Ростов — Таганрог»
Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с бензовозом на трассе между Ростовом и Таганрогом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.