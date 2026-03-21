Прокуратура начала проверку ДТП с бензовозом на трассе «Ростов — Таганрог»

Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с бензовозом на трассе между Ростовом и Таганрогом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

