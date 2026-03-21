Ярославское МРБ объяснило отсутствие мобильного интернета

В Ярославской области в связи с угрозой БПЛА действуют ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности (МРБ).

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет»,— подчеркнули в министерстве.

Ранее отмечалось, что вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. В течение последних суток на территории региона не объявляли режим беспилотной опасности, также не приостанавливал работу аэропорт. Последняя атака БПЛА на регион была 16 марта.

Алла Чижова