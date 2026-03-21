У каждого восьмого челябинца за год сократились доходы

Большинство челябинцев (67%) отмечают, что их ежемесячный доход за последний год не изменился. У 18% доходы выросли, а у 15% — сократились. Такие результаты показало исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Почти половина респондентов (44%) говорят, что доходы растут соразмерно тратам, но 31% вынуждены урезать бюджет на некоторые направления по сравнению с началом 2024 года. Главной причиной экономии стало подорожание товаров (51%), на втором месте — снижение доходов (22%). Сильнее всего челябинцы сократили расходы на путешествия и развлечения (45%), покупку одежды и обуви (36%), а также на медицинские услуги и лекарства (19%). Больше всего горожане тратят на коммунальные услуги и аренду жилья (25%), питание и повседневные нужды (32%), транспорт и связь (12%) и медицину (11%).

Больше трети (40%) опрошенных убеждены, что финансовая «подушка безопасности» обязательна на случай непредвиденных обстоятельств. Еще 41% челябинцев не готовы откладывать специально. И каждый восьмой (19%) предпочитает тратить свободные деньги сразу, не создавая резервов.