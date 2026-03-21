Дома в Саратове пострадали в результате атаки БПЛА
Несколько домов в Саратове пострадали в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В жилых зданиях частично выбило стекла. Двое граждан обратились за медпомощью. Утром на месте работали профильные службы.
Мэр Саратова Игорь Молчанов сообщил, что администрация приступила к оценке ущерба и оказанию помощи жителям по поручению главы региона. Мэрия принимает заявления на оказание материальной помощи пострадавшим от дронов.
Беспилотную опасность в регионе объявили в ночь на 21 марта. В период с 23:00 мск 20 марта по 7:00 мск 21 марта средства ПВО перехватили над регионами России, в том числе над Саратовской областью, 283 беспилотника, сообщало Минобороны РФ.