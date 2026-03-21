Прокуратура потребовала привести в порядок трассу до Красного Текстильщика

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после жалоб жителей на плохое состояние дороги между Александровкой и Красным Текстильщиком, а также на сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выездное совещание на месте провели прокурор Гагаринского района Петр Сорокин, министр дорожного хозяйства региона Федор Котельников и представители «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства». Они обсудили план по приведению аварийных участков дороги в нормативное состояние. Уже приняты меры оперативному восстановлению аварийных участков.

В отношении перевозчика — АО «Межгородтранс» — прокуратурой вынесено предостережение о недопустимости нарушения графика. В надзорном ведомстве отметили, что движение автобусов по маршруту 226К (от стадиона «Волга» до поселка Красный Текстильщик) полностью восстановлено.

Нина Шевченко