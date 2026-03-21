В Миллерово задержали подозреваемого в поджоге дома

В Миллерово полицейские задержали подозреваемого в попытке поджечь жилой дом. Мотивом могла стать личная неприязнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Задержанным оказался 37-летний местный житель. Мужчина пояснил, что имеет личные неприязненные отношения к владельцу домовладения. По данным правоохранителей, подозреваемый облил фасад дома горючей жидкостью и поджег, но хозяин дома смог самостоятельно потушить огонь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

