В Татарстане план ввода жилья выполнен на 38%

В Татарстане с начала года введено более 1,194 млн кв. м жилья — 38% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По линии коммерческого строительства сдано 52 многоквартирных дома общей площадью 417 тыс. кв. м — 40% от плана. По программе социальной ипотеки завершено строительство 9 из 108 домов (33%). В сегменте индивидуального жилищного строительства введено 728 тыс. кв. м — 37% от плана.

Ранее сообщалось, что на 1 марта градостроительный потенциал рынка жилья в Татарстане составляет 6,3 млн кв. м — на 12% больше, чем годом ранее.

