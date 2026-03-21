В Ижевске задержали неизвестного, разбившего несколько окон отделения банка

Полицейские задержали 24-летнего ижевчанина, который, находясь в пьяном виде, разбил несколько окон отделения банка на остановке около администрации города. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в МВД по Удмуртии.

На него составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Ущерб устанавливается.

Напомним, акт вандализма произошел ночью 21 марта. Задержанный разбил несколько окон банковского отделения и прилегающих магазинов, используя длинный металлический предмет. О его мотивах не сообщается.