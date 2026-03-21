В Волгоградской области снова объявили угрозу БПЛА

На территории Волгоградской области продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Об этом уведомило МЧС.

Жителей просят сохранять спокойствие. Если вы на улице — избегайте открытых пространств, если дома — не подходите к окнам.

В регионе ограничен мобильный интернет. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Последний раз угрозу БПЛА объявляли вечером 20 марта. До 8:00 (7:00 мск) 21 марта была приостановлена работа аэропорта.

Нина Шевченко