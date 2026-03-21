В селении Каменномостское КБР впервые капитально отремонтируют школу

В селении Каменномостское Зольского района начались работы по капитальному ремонту 60-летней общеобразовательной школы №2. Учебное заведение обновляется впервые за всю историю. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Строители приступили к демонтажу старых элементов: убирают прежние конструкции, плитку, разбирают деревянные полы и оконные рамы. В ближайшее время подрядчик заменит кровлю и обновит фасад здания. Планируется также модернизация инженерных коммуникаций, отопительной системы и внутренняя отделка помещений.

Образовательное учреждение, которое может принять 225 школьников, должно быть готово к началу нового учебного года.

Константин Соловьев