Режим «Беспилотная опасность» сняли в Удмуртии спустя 4,5 часа
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Около 11:30 местного времени дан отбой сигналу «Беспилотная опасность», написал в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим действовал около 4,5 часа.
О прилетах БПЛА в регионе не сообщалось. По данным Минобороны, ночью 21 марта дежурные средства ПВО сбили 283 украинских дрона над 15 регионами, в их числе Татарстан и Самарская область.