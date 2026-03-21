Режим «Беспилотная опасность» сняли в Удмуртии спустя 4,5 часа

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Около 11:30 местного времени дан отбой сигналу «Беспилотная опасность», написал в Telegram председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим действовал около 4,5 часа.

О прилетах БПЛА в регионе не сообщалось. По данным Минобороны, ночью 21 марта дежурные средства ПВО сбили 283 украинских дрона над 15 регионами, в их числе Татарстан и Самарская область.