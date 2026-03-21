Над Татарстаном ночью сбили БПЛА

Над территорией Татарстана в ночь на 21 марта (с 23:00 до 07:00) уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Минобороны России. Точное количество сбитых дронов не уточняется.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили 283 БПЛА самолетного типа над территориями 14 регионов России.

Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал с 01:09 — он действовал около 9 часов. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы с 03:53 были закрыты на прием и выпуск воздушных судов. На момент публикации все ограничения сняты.

