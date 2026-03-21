Над Татарстаном ночью сбили БПЛА

Над территорией Татарстана в ночь на 21 марта (с 23:00 до 07:00) уничтожены беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Минобороны России. Точное количество сбитых дронов не уточняется.

Всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили 283 БПЛА самолетного типа над территориями 14 регионов России.

Режим беспилотной опасности в Татарстане действовал с 01:09 — он действовал около 9 часов. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы с 03:53 были закрыты на прием и выпуск воздушных судов. На момент публикации все ограничения сняты.

Анар Зейналов