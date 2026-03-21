На Кубани ожидаются кратковременные дожди из-за холодного фронта

В Краснодарском крае в ближайшие выходные ожидается ухудшение погодных условий, связанное с влиянием холодного атмосферного фронта. По данным синоптиков, регион окажется в зоне неустойчивой погоды, что приведет к увеличению облачности и кратковременным осадкам.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, прохождение фронта ограничит дневной прогрев воздуха и усилит тенденцию к похолоданию, начавшемуся ранее. Осадки будут носить локальный характер и проявятся в виде кратковременных дождей.

По информации краевого гидрометцентра, в Краснодаре в течение дня температура воздуха составит до +13 градусов, при этом существенных осадков не прогнозируется. В целом по региону температурный фон будет варьироваться: до +15 градусов в центральных районах, до +12 — на азовском побережье и около +5 градусов в горных территориях.

На черноморском побережье ожидается переменная облачность с отдельными кратковременными дождями. Ветер восточного направления составит 6–11 м/с, однако в районе Новороссийска возможны порывы до 15–20 м/с. Днем температура воздуха на побережье может достигать +17 градусов.

В воскресенье погодные условия начнут стабилизироваться. В Краснодаре осадков не ожидается, температура ночью составит +5…+7 градусов, а днем повысится до +18 градусов. Вместе с тем на черноморском побережье сохранится ветреная погода: в районе Новороссийска порывы могут усиливаться до 23 м/с. Дневные температуры здесь достигнут +19 градусов.

«Ъ-Кубань» писал, что в Красной Поляне 19 марта установили новый температурный максимум . В этот день температура воздуха достигла +19,4 градуса, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2018 году, когда столбики термометров поднимались до +19,2 градуса.