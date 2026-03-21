Свердловским ремесленникам разрешили не маркировать свои изделия

В Свердловской области отказались от обязательной маркировки изделий ремесленников, сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП).

В перечень ремесленных занятий были включены 13 кодов ОКВЭД. В этот лист вошли производители готовых текстильных изделий (кроме одежды), трикотажных вязаных аксессуаров, некоторых видов обуви, плетеных корзин, деревянной тары, статуэток, кухонных принадлежностей и прочих изделий.

По распоряжению правительства ремесленные производства не обязаны маркировать свои изделия.

«Узнать о тонкостях регистрации в системе "Честный знак", а также получить техническую поддержку можно в Центре помощи "Честный знак" Свердловский области. Мы помогаем предпринимателям разобраться с возникающими вопросами, распечатать и нанести коды»,— рассказал руководитель СОСПП Валерий Пиличев.

