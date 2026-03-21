В городе Шахты снизили давление воды из-за ремонта труб

В городе Шахты сегодня, 21 марта, проведут аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Давление воды утром снизят в районе пересечения улицы Камышина и переулка Фучика. Ограничения затронут поселок Машзавод. Под низким давлением останутся улицы Фучика, Горбунова, Заводская, Космическая, Тракторная, Камышина, Объединенная, переулки Кислородный и Туркменский, а также прилегающие территории.

Коммунальщики планируют завершить работы к 20:00. Для жителей отключенных районов организуют подвоз питьевой воды.

Константин Соловьев