В городе Шахты снизили давление воды из-за ремонта труб
В городе Шахты сегодня, 21 марта, проведут аварийно-ремонтные работы на водопроводных сетях. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Давление воды утром снизят в районе пересечения улицы Камышина и переулка Фучика. Ограничения затронут поселок Машзавод. Под низким давлением останутся улицы Фучика, Горбунова, Заводская, Космическая, Тракторная, Камышина, Объединенная, переулки Кислородный и Туркменский, а также прилегающие территории.
Коммунальщики планируют завершить работы к 20:00. Для жителей отключенных районов организуют подвоз питьевой воды.