В Дагестане дорогу Гуниб-Цуриб открыли по временной схеме после обвала

На дороге Гуниб-Цуриб открыли движение автотранспорта по временной схеме после обвала скальных пород. Транспортное сообщение с Чародинским районом восстановлено, сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

По информации компании, 20 марта около 13:00 на 17-м километре трассы произошел обвал скальных пород верхового откоса. Движение транспорта было полностью перекрыто. На место аварии направили две единицы дорожной техники — бульдозер «Агромаш» и фронтальный погрузчик. Бульдозер получил повреждения от камнепада. С утра 21 марта к работам дополнительно подключили экскаватор.

Из-за неустойчивости нависающих пластов скального массива и продолжающегося камнепада расчистку пришлось отложить до утра по соображениям безопасности. Решение согласовали с ОМВД России по Гунибскому району. Работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части продолжаются.

Константин Соловьев