В феврале 2026 года водка в России подорожала более чем на 16% по сравнению с показателем февраля 2025 года. Средняя цена за литр превысила 948 руб. Как считает основатель ростовского бара O. W. Grant и рюмочной «Общество выпитых рюмок» Вадим Минаев, из-за роста цен потребители начнут выбирать водку «попроще», а в заведения общепита будут идти, скорее, за общением и эмоциями, чем за выпивкой. При этом полный отказ от алкоголя обычно обоснован не стоимостью напитка, а совсем другими факторами.



«Водка действительно значительно подорожала за год. Сказывается инфляция, рост стоимости лицензии, тары, услуг по транспортировке. Много проходит проверок безопасности продукта. За последние годы утвержден новый индикатор риска, позволяющий проводить внеплановые проверки, усилены требования к маркировке импорта, утверждена более строгая проверка качества.

На мой взгляд, удорожание водки в попытке сделать торговлю ею безопасной сферой вполне оправдано. Когда не было ЕГИСа, и надзорные органы работали слабо, все было на порядок хуже. Сейчас нам, как реализаторам услуги, не приходится переживать и тщательно проверять каждую бутылку на качество. Цены на продукцию в барах выросли чуть меньше, однако изменение спроса ощущается.

Мне кажется, сейчас посетитель в первую очередь идет в заведения за эмоциями, общением, сменой обстановки. Поесть и выпить — это важно, но уже второстепенно. Гости внимательно смотрят, что покупают и за какие деньги.

В наших заведениях слабоалкогольных напитков на порядок меньше, поэтому не могу сказать, стали ли люди предпочитать водке пиво или что-то еще. При этом заметен рост спроса на безалкогольные напитки. Люди, которые являются нашими постоянными гостями, раньше входили в категорию "молодежной публики", а сейчас уже составляют "средний сегмент", 35-45 лет. Сейчас у такого завсегдатая уже есть семья, дети, работа, он приезжает за рулем и даже в пятницу-субботу предпочтет скорее безалкогольный напиток.

Но в целом спрос на водку вряд ли когда-нибудь существенно снизится. Если люди перестанут пить ультра-премиальную, они перейдут на премиальную. Категорий много, и даже среди водки по минимальной розничной цене можно найти неплохую. Кто-то сейчас целенаправленно не пьет, и это правильно. Но в целом в России водка является частью культурного кода и никуда из него не уйдет».