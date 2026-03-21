Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье три человека пострадали в перевернутом автомобиле

В Левокумском округе в результате съезда автомобиля ВАЗ-21140 с дороги и последующего опрокидывания пострадали три человека, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось 20 марта около 9:50 на трассе «Урожайное-Турксад-Арзгир». Предварительно, водитель двигался со скоростью, не позволявшей контролировать транспортное средство, что привело к съезду с трассы и опрокидыванию машины.

Водитель и двое пассажиров самостоятельно обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу села Левокумского. В автомобиле находился двухлетний ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства. За это нарушение в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

За рулем находился житель села Приозерского со стажем вождения 19 лет. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является. По факту аварии проводится проверка.

Константин Соловьев

Новости компаний Все