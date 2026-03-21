На Ставрополье три человека пострадали в перевернутом автомобиле

В Левокумском округе в результате съезда автомобиля ВАЗ-21140 с дороги и последующего опрокидывания пострадали три человека, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось 20 марта около 9:50 на трассе «Урожайное-Турксад-Арзгир». Предварительно, водитель двигался со скоростью, не позволявшей контролировать транспортное средство, что привело к съезду с трассы и опрокидыванию машины.

Водитель и двое пассажиров самостоятельно обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу села Левокумского. В автомобиле находился двухлетний ребенок, который перевозился без детского удерживающего устройства. За это нарушение в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

За рулем находился житель села Приозерского со стажем вождения 19 лет. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является. По факту аварии проводится проверка.

