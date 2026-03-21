На Алтае будут судить экс-полицейского за помощь брату скрыться от правосудия

В Майминском районе перед судом предстанет 23-летний бывший участковый уполномоченный полиции за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Как рассказали в следственном управлении СКР по Республике Алтай, он помог родному брату скрыться от правосудия.

Согласно материалам дела, в январе этого года полиция задержала военнослужащего, находящегося в федеральном розыске за самовольное оставление войсковой части. Его доставили в отдел полиции, где работал его брат. Узнав о произошедшем, фигурант дела вывел задержанного в уличный туалет, в котором его брат поменялся верхней одеждой с другим человеком, после чего позволил ему скрыться. Затем он внес в протоколы задержания ложные сведения, касающиеся внешнего вида задержанного и оснований его доставления.

Обвиняемый уволен из органов внутренних дел. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Михаил Кичанов