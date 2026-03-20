«Россети Юг» закупят спецтехнику на 73,5 млн руб. для нужд «Астраханьэнерго»

Филиал «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» объявил конкурс на поставку транспорта и спецтехники. Начальная (максимальная) цена договора составляет 73,5 млн руб. Заявки принимаются до 6 апреля.

Из технической документации следует, что энергетикам требуется пять единиц техники, которая будет использоваться для обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4–110 кВ.

В перечень закупаемой техники входят два автогидроподъемника с высотой подъема не менее 28 метров на шасси КАМАЗ (6х6). Машины предназначены для работ на ВЛ 35–110 кВ и оснащаются изолированной люлькой (до 1000 В), а также системой ограничения приближения к ЛЭП. Также требуются две бурильно-крановые машины на базе шасси «Садко NEXT» (или аналог). Техника будет задействована при бурении скважин и монтажных работах на линиях 0,4–10 кВ. Нужен и грузопассажирский автомобиль на шасси ГАЗ «Соболь» 4х4, рассчитанный на перевозку бригады из семи человек и необходимого оборудования.

Все транспортные средства должны быть произведены на территории РФ, иметь год выпуска не старше года поставки (для шасси и надстроек допускается предшествующий год) и окрашены в соответствии с фирменным стилем ПАО «Россети Юг».

Согласно условиям закупки, поставка техники должна быть осуществлена в течение 120 календарных дней с момента направления заявки, но не позднее 20 ноября. Оплата не предусматривает аванса: средства перечисляются после поставки продукции в течение 30 рабочих дней (семи рабочих дней – для победителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства).

Победитель конкурса также должен обеспечить наличие официальной сервисной станции для обслуживания техники в Астраханской, Волгоградской областях или Республике Калмыкия.

Нина Шевченко