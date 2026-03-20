Волгоградэнергосбыт предлагает 300 млн за обслуживание 20 тыс. «умных» счетчиков

ПАО «Волгоградэнергосбыт» объявило конкурс на комплексное обслуживание «умных» приборов учета электроэнергии. Начальная цена договора — 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГЖИ Московской области Фото: ГЖИ Московской области

Подрядчику предстоит установить и настроить около 20 тыс. новых счетчиков (как однофазных, так и трехфазных), а также выполнить более 25 тыс. операций по замене, демонтажу, проверке и вводу в эксплуатацию оборудования. Работы затронут многоквартирные дома Волгограда и области независимо от формы управления.

Особое внимание в документации уделяется каналам связи: счетчики должны быть оснащены модулями GSM, NB-IoT или RF для автоматической передачи показаний в систему «Пирамида 2.0».

Закупка проводится только среди малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 6 апреля. Итоги планируют подвести к концу месяца.

Нина Шевченко