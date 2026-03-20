Главные новости за 20 марта: Кубань, Крым, Адыгея

Прокуратура Краснодара подала иск об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова.

Компании Краснодарского края за год на 43% сократили число торгов по закупке новой цифровой техники.

Средний чек в продуктовых магазинах Кубани увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,3 тыс. руб.

С национализированного кубанского «Стройюгрегиона» взыскивают 254 млн рублей по иску прокуратуры.

Прокуратура Москвы передала в суд уголовное дело против украинского командира Юрия Яцкевича, который отдал приказ об ударе по порту Кавказ в Темрюкском районе Краснодарского края.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пробы, взятые Роспотребнадзором, могут позволить открыть пляжный сезон в Анапе.

В 2025 году в Краснодарском крае установили один случай заражения бешенством среди домашних животных.

До начала 2028 года планируется открыть обход Адлера. Как сообщил Марат Хуснуллин, создание Адлера идет по плану, уже запущена проходка и готова подъездная эстакада.

Медианная зарплата в Адыгее в сфере туризма и общепита выросла на 8% за год.