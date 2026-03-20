Суд в Энгельсе изучит дело о выводе 95 млн рублей через подставные фирмы

Суд рассмотрит уголовное дело трех жителей Энгельса, которых обвиняют в создании схемы по незаконной легализации денег через подконтрольные юрлица (ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщило СУ СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что в период с декабря 2023-го по июль 2024 года группа фигурантов инициировала внесение в ЕГРЮЛ сведений о номинальных директорах и учредителях. На основании этих данных они открыли банковские счета, через которые провели в неконтролируемый оборот более 95 млн руб.

В ходе расследования следователи провели обыски, допросы свидетелей и очные ставки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Нина Шевченко