Главные новости за 20 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Прокурор Воронежской области Валерий Войнов может покинуть свой пост спустя всего четыре месяца работы и перейти в администрацию президента РФ на должность заместителя начальника управления информационного и документационного обеспечения. Информацию официально не подтверждают, но собеседники «Ъ» предполагают, что новым прокурором региона может стать прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов. За время работы в Воронеже господин Войнов успел поддержать гособвинение по делу об особо жестоком убийстве и подать антикоррупционный иск к бывшему заммэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Демонтаж аварийных пешеходных конструкций на Петровской набережной Воронежа начнется на следующей неделе. Подрядная организация «Возрождение» должна завершить работы до 20 апреля, сообщил мэр Сергей Петрин. Демонтаж проведут за счет бюджетных средств, после чего город обратится в суд для компенсации расходов — вина между проектировщиком и подрядчиком пока окончательно не установлена.

Столичная компания «ФТК «Интеграция» оспорила в ФАС шесть конкурсов на установку систем транспортной безопасности на дорогах Белгородской области на общую сумму 1,9 млрд руб. Заявитель настаивает, что комиссия заказчика не оценила часть его предложений по качественным характеристикам, что могло повлиять на результаты. Центральный аппарат ФАС уже признал одну из жалоб необоснованной, но выявил нарушения в действиях заказчика, который неправомерно установил преимущество для малого бизнеса при начальной цене контракта, превышающей 20 млн руб.

Правительство РФ выделило Курской области 5,7 млрд руб. на жилищные сертификаты для более чем 800 семей из приграничья. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в регионе уже выдали свыше 15 тыс. сертификатов на сумму более 93 млрд руб., реализованы 12,5 тыс. из них. «Быстро и без промедления люди должны получать все положенные им выплаты»,— написал глава региона, рассчитывая в ближайшее время приступить к выдаче сертификатов дольщикам.

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината в Липецкой области Владимир Лисин подал иск в Федеральный суд Канады с требованием обязать МИД страны вынести решение по его обращению об исключении из санкционного списка. Бизнесмен попал под канадские санкции в июне 2025 года, в июле обратился за исключением, а в декабре попросил ускорить процесс. По закону у министра было 90 дней на принятие решения, но на момент подачи иска прошло 168 дней. Бездействие, считает истец, «неразумно и противоречит закону».

«Газпром газораспределение Орел» подало два иска к «Орловской генерации» (филиал АО «РИР Энерго») на общую сумму 219,8 млн руб. Один из исков принят к производству, предварительное заседание назначено на 6 мая, второй пока находится на рассмотрении. Суть требований в материалах дела не раскрывается.

Один из старейших хлебозаводов Тамбова, работавший с 1983 года, приостановил производство и выставлен на продажу. Причиной стали критический рост издержек, администрирование цен на социально значимые виды хлеба, высокая налоговая нагрузка и выход из строя основного оборудования. Предприятие неоднократно обращалось за господдержкой, но эффективного решения, несмотря на совместные попытки с региональными властями, найти не удалось. В минсельхозе заверили, что остановка завода не приведет к дефициту хлеба в регионе.

Ульяна Ларионова