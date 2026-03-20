На побережье Черного моря не обнаружили выбросов мазута

Мониторинг акватории и космические снимки в районе крушения танкеров в Черном море не показали новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в правительстве России после заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

В пресс-службе правительства заявили, что с начала работ по ликвидации ЧС на побережье Черного моря собрали более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, рабочие группы очистили свыше 3 тыс. км береговой линии, в том числе и повторно.

Специализированные организации утилизировали и направили в хозяйственный оборот более 182 тыс. т замазученного песка. Сводная группировка по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе составляет 807 человек и 187 единиц техники.

Ранее власти Краснодарского края приняли решение об исключении восьми галечных пляжей Анапы из опасной зоны ЧС. Речь идет об участке от села Большой Утриш до «Высокого берега». Территории могут открыть к летнему курортному сезону в случае, если контрольные пробы воды и грунта будут соответствовать необходимым санитарным нормам.

София Моисеенко