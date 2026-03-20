Главные новости за 20 марта: Новороссийск

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила возможность открытия курортного сезона в Анапе летом 2026 года.

В Новороссийске неизвестные забрались на памятник «Малая земля», их разыскивает полиция.

Новороссийск планирует привлечь туристов из Китая: в городе поставили новые указатели к основным достопримечательностям на трех языках. Как сообщили в управлении курортов, сейчас статистика по китайским туристам не ведется.

Для решения проблем с водой в Новороссийске могут заключить концессионное соглашение с Росводоканалом, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Администрацию Анапы покинул Валерий Плотников, находившийся на должности заместителя главы по вопросам патриотического воспитания молодежи и взаимодействия с военнослужащими.

За три месяца зимы Новороссийск посетили более 270 тыс. туристов. По данным управления курортов и туризма города, туристический поток увеличился примерно на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

В Новороссийске сохранят синагогу 1908 года постройки, где сейчас располагается МБУ «ГЦНК». На разработку проектной документации для последующего капремонта выделили 6,6 млн руб.

Власти Новороссийска произвели почти 3 тыс. выплат жителям, пострадавшим от атак беспилотников.