Главные новости за 20 марта. Кавказ

На одном из участков дороги «Гуниб-Цуриб» в Дагестане произошел обвал горной породы. Проезд по трассе временно запрещен. Без транспортного сообщения остались 52 населенных пункта в Чародинском районе республики. Альтернативного пути нет.

На заседании Совета старейшин при краевой Думе выступили за ужесточение дисциплины в учебных заведениях. Председатель профильного комитета Юрий Гонтарь предложил вернуть в школы оценки за поведение как эффективный инструмент воспитания уважения к старшим и сохранения традиций.

Строительство здания Государственного конно-драматического театра «Нарты» в Северной Осетии оценили в 1 млрд руб. Конный театр планируется обустроить конюшнями, техническими помещениями для хранения и изготовления декораций. Кроме того, на территории объекта будут цех для художников, костюмерные и пошивочные цеха.

Власти Кисловодска объявили о введении ограничений на водоснабжение с 25 марта. Причиной стало критическое падение уровня воды в Эшкаконском водохранилище.

Из-за ситуации в Иране Роспотребнадзор Дагестана проводит ежедневный радиационный мониторинг.