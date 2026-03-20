Visa активировала запрет

Visa запретила операции в Европе по картам трех белорусских банков. Клиенты не могут снять наличные, платить в офлайн- и онлайн-магазинах или перевести средства с карты на карту. Ограничения коснулись белорусского Альфа-банка, Белагропромбанка и Белгазпромбанка.

Уведомления об этом опубликованы на сайтах кредитных организаций республики. Причина — санкции, которые были введены против них, пояснил руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Иван Тихоненок:

«Последние четыре года постоянно какой-то банк на территории сопредельных государств попадает под санкции, гораздо реже организации из-под них выходят, хотя вот в течение последних дней в Белоруссии практика была реализована.

Почему именно эти виды платежных систем? Либо уже больше нечего блокировать, и поэтому остановились на этом варианте, либо число карточек, выпущенных местным Альфа-банком в пользу нерезидентов, превысило какие-то критерии риска, и Visa решила ограничить их хождение.

При этом остается целый ряд финансовых организаций, которые выпускают карты и в странах Средней Азии, как то Киргизия, Казахстан, и в странах Закавказья, в Грузии, Армении. По-прежнему можно выпустить эти платежные инструменты в более удаленных государствах, в частности, в Маврикии или ОАЭ, даже несмотря на сложную обстановку в Персидском заливе».

Белорусская «дочка» Альфа-банка попала под санкции Евросоюза еще в конце октября 2025 года. Тогда в организации заявляли, что юристы разбираются в ситуации. Карты этого банка пользовались спросом у российских путешественников. Их можно было легко оформить для поездок за рубеж.

Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров не исключает, что из-за этого Visa и ограничила работу карт:

«Это такой практически постоянный тренд регулярного расширения перечня банков, которые оказываются под санкциями. При этом в последние месяцы мы наблюдали некое потепление отношений между США и Белоруссией. Какие-то переговоры, взаимные движения начались.

Как показывает политика Трампа, он действует кнутом и пряником. В этот раз сработал кнут. Я так понимаю, в числе клиентов этих банков были россияне, которые открывали счета, чтобы рассчитываться на Западе картами. Этот риск, который реализовался, в общем, существовал всегда».

В белорусских банках, которые попали под ограничения, рекомендовали клиентам выпустить новую карту международной системы MasterCard. Но это решение временное, считает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«В первую очередь пострадают клиенты банка — держатели карт. На сегодняшний день нет никаких гарантий, что и карты платежной системы MasterCard не будут заблокированы. Скорее всего, то, что одна платежная система ввела санкции, а другая — нет, связано с временным разночтением текста санкций.

Думаю, в самое ближайшее время это также приведет к тому, что и вторая платежная система может последовать примеру первой, и будут заблокированы карты обоих платежных систем».

Помимо белорусского подразделения Альфа-банка, в конце прошлого года под санкции Евросоюза попали также местные «дочки» ВТБ и Сбербанка. При этом платежные системы Visa и Mastercard ввели против них свои ограничения еще в марте 2022 года.

Ангелина Зотина