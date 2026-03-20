СК проводит проверку по факту организации притона в Северской

В многоквартирном доме в станице Северской мужчина организовал круглосуточный притон, о чем сообщили местные жители в СМИ. По этому факту организована проверка, заявили в информационном центре СК России.

По данным информационного центра СК, мужчина недавно покинул места лишения свободы, ведет себя агрессивно и портит имущество дома. Жители МКД неоднократно обращались в правоохранительные органы, но ситуация не изменилась.

Проверку информации проводят следственные органы СК России по Краснодарскому краю. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил краевому руководителю СК Андрею Маслову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

